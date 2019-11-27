Gökçe Kırgız: Üzgünüm ağlatacağım
6 saat önce
Kendi yaşadığı aşk acısını ""Mızrak" adlı şarkıyla dile getirdiğini belirten şarkıcı "Üzgünüm bu kez ağlatacağım" dedi.
Kendi yaşadığı aşk acısını ""Mızrak" adlı şarkıyla dile getirdiğini belirten şarkıcı "Üzgünüm bu kez ağlatacağım" dedi. "Mızrak" bugün DMC etiketi ile müzikseverlerle buluştu.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:58
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