Son Dakika Haberleri: Gökçe Kırgız: Üzgünüm ağlatacağım
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Gökçe Kırgız: Üzgünüm ağlatacağım

6 saat önce

Kendi yaşadığı aşk acısını ""Mızrak" adlı şarkıyla dile getirdiğini belirten şarkıcı "Üzgünüm bu kez ağlatacağım" dedi.

Gökçe Kırgız: Üzgünüm ağlatacağım, System.String[]

Kendi yaşadığı aşk acısını ""Mızrak" adlı şarkıyla dile getirdiğini belirten şarkıcı "Üzgünüm bu kez ağlatacağım" dedi. "Mızrak" bugün DMC etiketi ile müzikseverlerle buluştu.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:58 
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