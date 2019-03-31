Gökçe Oyunu Kullandı
1 saat önce
CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe, oyunu eşi Gonca Gökçe ile birlikte kullandı.
CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe, oyunu eşi Gonca Gökçe ile birlikte kullandı.
Gökçe, Mahalli İdareler Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere Özalper İlköğretim Okuluna gitti. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Gökçe, "Oyumuzu kulandık, hayırlı ve uğurlu olsun. Olaysız bir seçim gerçekleşmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - MALATYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:00 Kaynak: İHA
Malatya'da, Sandık Başında Kavga: 2 Sandık Müşahidi Can Verdi
DSP Şişli Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül Oyunu Kullandı
Temel Karamollaoğlu'ndan Çok Sert Tepki: Müşahitlerimiz Katledilmiştir
Erdoğan, Malatya'da 2 Saadet Partili Müşahidin Öldürüldüğü Olay Sonrası Karamollaoğlu'na Taziyelerini İletti