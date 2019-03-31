Son Dakika Haberleri: Gökçe Oyunu Kullandı

Gökçe Oyunu Kullandı

1 saat önce

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe, oyunu eşi Gonca Gökçe ile birlikte kullandı.

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CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe, oyunu eşi Gonca Gökçe ile birlikte kullandı.

Gökçe, Mahalli İdareler Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere Özalper İlköğretim Okuluna gitti. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Gökçe, "Oyumuzu kulandık, hayırlı ve uğurlu olsun. Olaysız bir seçim gerçekleşmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:00 Kaynak: İHA

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