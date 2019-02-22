Son Dakika Haberleri: Gökçe, Seçmenlerle Buluşmaya Devam Ediyor

Gökçe, Seçmenlerle Buluşmaya Devam Ediyor

13 dakika önce

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soner Gökçe, seçmenlerle buluşmaya devam ediyor.

Gökçe, Seçmenlerle Buluşmaya Devam Ediyor, System.String[]
CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soner Gökçe, seçmenlerle buluşmaya devam ediyor.

Ziyaretlerinde vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyen CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soner Gökçe, özellikle son dönemdeki belediyelerin borç miktarı ve vatandaşın bu soruna bakışını gündemine aldı. Vatandaşların sıcak ilgisi ile karşılanan Gökçe, "Biz projelerimizi her gittiğimiz yerde anlatıyoruz. Biz şeffaf ve hesap verir bir yönetim anlayışıyla belediyemizi yönetmek arzusundayız. Kesinlikle halkın içinde olacağız, kapımız açık olacak. Bu kentte yaşayan herkese hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet vereceğiz. Halkımız arasında kutuplaşmaya neden olan düşünceleri ortadan kaldıracağız. Büyükşehir Belediyesi büyük bir borç sıkıntısı ile karşı karşıya. Sadece Büyükşehir değil, Yeşilyurt ve Battalgazi belediyelerinde de borç var. Biz borç olmamalı demiyoruz, elbette ki hizmet ederken borçlanma olacak. Ama, bu borçlanmanın nedenleri kamuoyuna aktarılmalı. Hesap verilmeli, Malatya bu borç karşılığında hangi büyük hizmetleri almıştır. Bunları bilmek herkesin hakkı. Biz bu şehri yönetirken insanlarımızın mutluluğunu ön plana alacağız, bu şehrin yetiştirdiği değerlere sahip çıkacağız. Kazanacağız, kazanmak için yola çıktık ve sizlerden isteğim bizleri bu yolda yalnız bırakmayın. Hep birlikte omuz omuza çalışalım ve Mart'ın sonunda baharı yaşayalım" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:32 Kaynak: İHA

Soner Gökçe, Cumhuriyet Halk Partisi, Malatya, Gökçe, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer: Kaynak İçin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kapısını Çalacağız HDP Patnos Adaylarını Tanıttı

Motorin Fiyatlarının Benzine Yaklaşmasıyla Dizel Araçların Devri Sona Eriyor 14 Yaşında Baba Katili Olan Çocuğun Savunması: Niyetim Öldürmek Değildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 18:45:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gökçe, Seçmenlerle Buluşmaya Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]