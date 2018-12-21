Son Dakika Haberleri: Gökçe Yeni Yıl Konseri İçin Adana'da

Gökçe Yeni Yıl Konseri İçin Adana'da

3 saat önce

Adana Büyükşehir Belediyesi, kent halkının 2019 yılını coşkuyla karşılaması için ücretsiz yılbaşı konseri organize etti.

Gökçe Yeni Yıl Konseri İçin Adana'da, System.String[]
Adana Büyükşehir Belediyesi, kent halkının 2019 yılını coşkuyla karşılaması için ücretsiz yılbaşı konseri organize etti. İstasyon Meydanı'nda 31 Aralık akşamı gerçekleştirilecek halk konserinde ünlü şarkıcı Gökçe Dinçer sahne alacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı yöneticileri, yılbaşı gecesinde açık havada eğlenmek isteyen Adanalılar için renkli bir program hazırladı. Buna göre 31 Aralık Pazartesi akşamı ünlü sanatçı Gökçe Dinçer'in İstasyon Meydanı'nda ücretsiz halk konseri vereceği duyuruldu.

Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın seslendireceği hareketli şarkılarla başlayacak yılbaşı kutlamalarının havai fişek ve lazer gösterileriyle renkleneceği belirtildi. Müzik kariyerinde Kaktüs Çiçeği, Kırmızı Kurdele, Böğürtlenli Reçel, 5 Kuruş Yok ve Matruşka albümlerine imza atan Gökçe Dinçer'in yılbaşı gecesi saat 22.00'dan itibaren sevilen şarkılarını Adanalılar için seslendireceği kaydedildi.

Öte yandan Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, İstasyon Meydanı'nda 13 metrelik dev yılbaşı ağacı hazırlamaya başladı. Koni şeklindeki 52 basamaklı metal iskeleye saksılar içinde 2 bin 700 adet sıklamen çiçeği yerleştirildi. Türk Bayraklarıyla süslenen kırmızı ve beyaz renkli sıklamenlerle oluşturulan yılbaşı ağacı ışıklandırıldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:00 Kaynak: İHA

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