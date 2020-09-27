Gökçeada açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında saat 15.22'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Geçmiş olsun Çanakkale. Gökçeada açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.