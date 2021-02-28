Gökçeada açıklarında batan teknedeki İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Gökçeada açıklarında batan teknedeki İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedeni bulundu

28.02.2021 11:53
Gökçeada açıklarında batan teknedeki İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedeni bulundu, System.String[]

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında bir kişinin öldüğü, iki kişinin kaybolduğu batan teknedeki İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedeni 22 metre derinlikte bulundu.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında bir kişinin öldüğü, iki kişinin kaybolduğu batan teknedeki İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedeni 22 metre derinlikte bulundu.

Laz Koyu açıklarında 5 metrelik fiber teknenin batması sonucu kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait fırkateyn, karakol botu, insansız hava aracı (İHA), helikopter ve mayın avlama gemisinin de desteğiyle sürdürüldü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarma su altı ekiplerinin de yürüttüğü çalışmalar kapsamında, sahilden yaklaşık 200 metre açıkta teknenin battığı yerin belirlenmesinin ardından mayın avlama gemisi tarafından gece yarısı tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

Çalışmada teknenin yaklaşık 40 metre açığında, termal kamerayla yapılan incelemenin ardından dalgıçlar suya girdi. Yaklaşık 22 metre derinlikte Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedenine ulaşılarak kıyıya çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törene, evli ve 2 çocuk babası Musa Bulut'un yakınlarının yanı sıra Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman katıldı.

Teğmen Bulut'un naaşı, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından dua edilmesinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Bartın'a gönderildi.

Olay

Gökçeada açıklarında 26 Şubat akşamı içinde 5 kişinin bulunduğu fiber tekne Laz Koyu açıklarında batmıştı. Uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik kıyıya yüzerek çıkmış, tekne sahibi Türkiye off-road şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşılmıştı. Teknede bulunan Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışması başlatılmıştı.

Musa Bulut, Hisarcık, Gökçeada, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gökçeada açıklarında batan teknedeki İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedeni bulundu - Son Dakika


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