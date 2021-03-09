Gökçeada açıklarında batan teknedeki tim komutanı için arama çalışması sürüyor - Son Dakika

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında bir teknenin batması sonrası kaybolan Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu için başlatılan arama çalışmasına 12'nci gününde devam ediliyor.

Kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta teknenin battığı bölgede yürütülen çalışmaya Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına bağlı hava, kara ve su üstü görevlilerinin yanı sıra polis ve jandarma ekipleri katılıyor.

Sivil dalgıçlar, hava durumuna göre su altı arama faaliyetlerine destek veriyor.

Ayrıca, kıyı kesimlerde de aramalar sürüyor.

Laz Koyu açıklarında 26 Şubat'ta akşam saatlerinde 5 kişinin bulunduğu fiber tekne batmış, uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik kıyıya yüzerek çıkmış, tekne sahibi Türkiye off-road şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk ile Gökçeada Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu ise kaybolmuştu.