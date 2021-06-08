GÖKÇEADA BELEDİYE BAŞKANI ÇETİN, DALIŞ YAPARAK DENİZİ TEMİZLEDİ - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesi Belediye Başkanı Ünal Çetin, Deniz Çöpleri Eylem Planı kapsamında Liman Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte dalış yaparak, kıyı ve deniz dibi temizliğine destek verdi.

Gökçeada'da Deniz Çöpleri Eylem Planı kapsamında Liman Başkanlığı koordinasyonunda kıyı ve deniz dibi temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, düzenlenen etkinlik kapsamında dalış gerçekleştirerek, deniz dibinde temizlik yaptı. Başkan Çetin, 'Gökçeada'daki liman içerisinde bulunan lastik ve muhtelif pislikleri temizlemek adına yapmış olduğumuz bir çalışmaydı. Bu çalışmanın amacı aynı zamanda global anlamda bütün dünyayı da etkileyen ve son günlerin önemli gündemi olan müsilaj konusunda da bir farkındalık yaratmaktı. Bugün denizimize ciddi manada kirlilik yaratan bütün atıkları topladık. Topladığımız atıklar bertaraf edeceğiz" dedi.