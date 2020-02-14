Gökçeada Belediyesi, Germencik'in İNYA projesini yerinde inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gökçeada Belediyesi, Germencik'in İNYA projesini yerinde inceledi - Son Dakika

Gökçeada Belediyesi, Germencik'in İNYA projesini yerinde inceledi

6 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'da belediyeler bazında gerçekleştirilen tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmaları inceleme maksadıyla bulunan Gökçeada Belediyesi heyeti Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'i makamında ziyaret etti.

Gökçeada Belediyesi, Germencik'in İNYA projesini yerinde inceledi, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın'da belediyeler bazında gerçekleştirilen tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmaları inceleme maksadıyla bulunan Gökçeada Belediyesi heyeti Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'i makamında ziyaret etti.


Aydın Büyükşehir Belediyesi temsilcileri ile birlikte Germencik Belediyesi'ne ziyarette bulunan Gökçeada Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Aydın ve belediye yetkilileri Öndeş'ten Germencik Belediyesi'nin kırsal kalkınma ile ilgili proje ve çalışmaları hakkında bilgi aldılar. İNYA ve Selatin Organik Köy Pazarı projelerinden bahseden Öndeş heyete İNYA'nın geçtiği süreçlerden bahsetti. İNYA ürünlerini dikkatlice inceleyen ve oldukça başarılı bir proje olduğunu vurgulayan Gökçeada Başkan Yardımcısı Ahmet Aydın Gökçeada'da tarımsal üretimi böyle bir markalaşmayla sunmayı düşündüklerini ifade etti.


Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş "Gökçeada Belediye Başkan Yardımcımız Ahmet Aydın başta olmak üzere tüm misafirlerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İNYA projemiz başta olmak üzere bu anlamda bir çok çalışma ile kırsal kalkınmaya büyük önem veriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun da desteğiyle bu anlamda ciddi yatırımlar yaptık. İNYA markamız artık uluslararası pazarlarda boy göstermeye başladı. Umarız memleketimizde bu çerçevede markalaşmalar devam eder ve yerli üretimimiz artar. Biz bu konuda elimizden geleni yapmaya hazırız. Gökçeada Belediyesi'nin böyle bir projesi olduğunu öğrendik. Yapılacak iş birliği ile Gökçeada'da da kurulacak satış noktalarında İNYA ürünlerimiz yerini alacak. İki belediye arasında iyi ilişkiler kurulması bağlamında gereken her türlü desteği vermeye hazırız."


Germencik Cumhuriyet Meydanında yapımı süren ve tamamlanmak üzere ulan İNYA binasını da ziyaret eden Gökçeada Belediyesi heyeti Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'e böylesi öncü bir projeyi hayata geçirdiği için teşekkür etti. Heyet ardından meydanda bulunan Germencik yazısında hatıra fotoğrafı çekiminin ardından ilçeden ayrıldı. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:02 Kaynak: İHA
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