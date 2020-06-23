Gökçeada Belediyesi'nin arkeolojik sit alanındaki inşaatları mühürlendi - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesindeki Kaleköy Balıkçı Barınağı üzerinde, belediye tarafından arkeolojik sit alanı ile denize dolgu alanında kaçak olarak yapılan kafeterya inşaatları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince mühürlendi.

BİRİ ARKEOLOJİK SİT, DİĞERİ DOLGU ALANI ÜZERİNDE

Komisyon tarafından yapılan incelemede, inşaatlardan birinin arkeolojik sit alanı içinde olduğu, diğerinin de kıyı bandında dolgu alanı üzerine yapıldığı belirlendi. Komisyon, raporunda arkeolojik sit alanında yapımı süren inşaat için Gökçeada Belediyesi'nin kurumlardan izin almadığını ve 2863 sayılı Kültür Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet ettiğini belirtti. Kıyı bandında dolgu üzerine yapılan inşaat ile ilgili yapılan teknik incelemede ise kıyı işgali yapıldığı ve dolgu planına aykırılık olduğu belirlendi. Raporu hazırlayan komisyon, Gökçeada Belediyesi'ne gönderdiği yazıyla inşaatı durdurmasını istedi. Belediyeye, izinsiz ve yasaya aykırı inşaat yaptığı gerekçesiyle idari yaptırım cezası uygulanacağı belirtilmesine rağmen inşaat çalışmaları devam etti.

İnşaatların devam ettiği yönündeki şikayetler üzerine dün bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan inceleme sonucunda; 3194 sayılı İmar Kanununun 8g maddesi kapsamında 3621 sayılı Kıyı Kanunu'na ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten yapı tatil zabtı tutularak inşaatlar mühürlendi.