Gökçeada Belediyesi'nin arkeolojik sit alanındaki inşaatları mühürlendi - Son Dakika

Gökçeada Belediyesi'nin arkeolojik sit alanındaki inşaatları mühürlendi

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesindeki Kaleköy Balıkçı Barınağı üzerinde, belediye tarafından arkeolojik sit alanı ile denize dolgu alanında kaçak olarak yapılan kafeterya inşaatları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince mühürlendi.

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ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesindeki Kaleköy Balıkçı Barınağı üzerinde, belediye tarafından arkeolojik sit alanı ile denize dolgu alanında kaçak olarak yapılan kafeterya inşaatları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince mühürlendi.

Gökçeada Belediyesi, Kaleköy Balıkçı Barınağı üzerinde kafeterya olarak kullanılmak üzere 2 ayrı inşaat yapımına başladı. Çevreciler başta olmak üzere bazı kesimler, inşaatların kaçak olarak yapıldığını ileri sürerek, CİMER'e şikayette bulundu. Bunun üzerine ilgili kurumlar inceleme başlattı. Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yetkililerinden oluşan bir komisyon, 2 Haziran tarihinde Kaleköy Balıkçı Barınağı içinde belediye tarafından yapımı süren inşaatlarda teknik incelemelerde bulundu.

BİRİ ARKEOLOJİK SİT, DİĞERİ DOLGU ALANI ÜZERİNDE

Komisyon tarafından yapılan incelemede, inşaatlardan birinin arkeolojik sit alanı içinde olduğu, diğerinin de kıyı bandında dolgu alanı üzerine yapıldığı belirlendi. Komisyon, raporunda arkeolojik sit alanında yapımı süren inşaat için Gökçeada Belediyesi'nin kurumlardan izin almadığını ve 2863 sayılı Kültür Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet ettiğini belirtti. Kıyı bandında dolgu üzerine yapılan inşaat ile ilgili yapılan teknik incelemede ise kıyı işgali yapıldığı ve dolgu planına aykırılık olduğu belirlendi. Raporu hazırlayan komisyon, Gökçeada Belediyesi'ne gönderdiği yazıyla inşaatı durdurmasını istedi. Belediyeye, izinsiz ve yasaya aykırı inşaat yaptığı gerekçesiyle idari yaptırım cezası uygulanacağı belirtilmesine rağmen inşaat çalışmaları devam etti.

İnşaatların devam ettiği yönündeki şikayetler üzerine dün bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan inceleme sonucunda; 3194 sayılı İmar Kanununun 8g maddesi kapsamında 3621 sayılı Kıyı Kanunu'na ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten yapı tatil zabtı tutularak inşaatlar mühürlendi.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Çanakkale, Gökçeada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:38 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gökçeada Belediyesi'nin arkeolojik sit alanındaki inşaatları mühürlendi - Son Dakika

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