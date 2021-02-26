Gökçeada'da alabora olan teknedeki 5 kişiden 3'ü kurtarıldı, 2'si aranıyor - Son Dakika
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Gökçeada'da alabora olan teknedeki 5 kişiden 3'ü kurtarıldı, 2'si aranıyor

26.02.2021 21:19

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesinde, içerisinde 5 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu.

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesinde, içerisinde 5 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. 3 kişi kurtarılırken, kayıp 2 kişi aranıyor.

Olay, akşam saatlerinde Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesinde meydana geldi. Balık tutmak için denize açılan 5 kişinin içerisinde bulunduğu tekne, henüz bilinmeyen nedenle alabora oldu. Olayın ardından 3 kişi kurtarılırken, kayıp 2 kişi için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.


Kaynak: DHA
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Çanakkale, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gökçeada'da alabora olan teknedeki 5 kişiden 3'ü kurtarıldı, 2'si aranıyor - Son Dakika
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