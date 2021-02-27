Gökçeada'da alabora olan teknedekilerin kimlikleri belli oldu - Son Dakika

Gökçeada'da alabora olan teknedekilerin kimlikleri belli oldu

27.02.2021 03:31

Gökçeada'da alabora olan teknedekilerin kimlikleri belli oldu -Off-Road şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşıldı Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında alabora olan teknedeki kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarında 9 saat geride kaldı.

Gökçeada'da alabora olan teknedekilerin kimlikleri belli oldu

-Off-Road şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında alabora olan teknedeki kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarında 9 saat geride kaldı. Arama çalışmaları gece saatlerinde de devam ederken, teknedeki şahısların da kimlikleri belli oldu.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında dün saat 18.30 sıralarında içerisinde balık tutmak için denize açılan 5 kişinin bulunduğu fiber tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora oldu. Teknede bulunan 5 kişiden 2'si yüzerek karaya çıkıp, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye sahil güvenlik botları, arama-kurtarma helikopteri, sahil güvenlik dalış timleri sevk edildi.

Off- Road şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşıldı

Teknenin sahibi Off - Road Türkiye şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşılırken, Uzman Erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik olayın ardından yüzerek kıyıya çıktı. Kayıp olan Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Kabatepe Limanı'na gelen; jandarma komandolar, polis dalgıçlar ve sağlık ekipleri de gece yarısı ek sefer yapan Gökçeada-1 gemisiyle adaya geçerek, arama kurtarma çalışmalarına katıldılar.

Ekipler, cesedin bulunduğu bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Gece görüşlü helikopterlerin görev aldığı çalışmalarda, gönüllü balıkçılar ise tekneleriyle çalışmalara destek veriyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin olayla ilgili yaptığı açıklamada; "Bugün Gökçeada ilçemizde bizi üzen bir olay ile karşı karşıya kaldık. Dört askeri personelimiz ile Gökçeada'da Şahinkaya köyünde bir otel sahibi ve aynı zamanda ülkemizin Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk ile birlikte balık tutmak maksadıyla denize açıldıkları teknenin alabora olması sonucu üzücü bir olay ile karşı karşıya kaldık. Olay ilk vuku bulduğu andan itibaren Çanakkale Valimiz İlhami Aktaş, Gökçeada Kaymakamımız Dr. Serhat Doğan ve devletimiz bütün güçleriyle birlikte arama ve kurtarma çalışmalarına başladı" dedi.

Gökçeada'da alabora olan teknedekilerin kimlikleri belli oldu
Gökçeada'da alabora olan teknedekilerin kimlikleri belli oldu
Gökçeada'da alabora olan teknedekilerin kimlikleri belli oldu
Gökçeada'da alabora olan teknedekilerin kimlikleri belli oldu

Çanakkale, Jandarma, Hisarcık, Gökçeada, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gökçeada'da alabora olan teknedekilerin kimlikleri belli oldu - Son Dakika


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