Gökçeada'da arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan destek

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında batan teknedeki 5 kişiden 2'sini arama kurtarma çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın destek verdiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında batan teknedeki 5 kişiden 2'sini arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn, karakol botu, İHA, helikopter ve mayın avlama gemisi de destek vermektedir" denildi.