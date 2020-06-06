Gökçeada'da arkeolojik sit alanına kaçak inşaat yapıldı iddiası - Son Dakika

Gökçeada'da arkeolojik sit alanına kaçak inşaat yapıldı iddiası

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki Kaleköy Balıkçı Barınağı'nda yapılan inşaatın belediye tarafından kaçak olarak yapıldığı iddia edildi.

Gökçeada'da arkeolojik sit alanına kaçak inşaat yapıldı iddiası, System.String[]

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki Kaleköy Balıkçı Barınağı'nda yapılan inşaatın belediye tarafından kaçak olarak yapıldığı iddia edildi. Arkeolojik sit alanı olan bölgeye yapılan inşaata vatandaşlar tepki gösterdi.


Gökçeada Belediyesi, Kaleköy Balıkçı Barınağı içinde çay bahçesi olarak kullanılmak üzere inşaat yapımına başlamasının ardından çevreciler olaya tepki gösterdi. Vatandaşlar, inşaatın kaçak olarak yapıldığını ileri sürerek, CİMER'e şikayette bulundu. Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yetkililerinden oluşan bir komisyon, 2 Haziran tarihinde Kaleköy Balıkçı Barınağı içinde belediye tarafından yapımı süren inşaatlarda incelemelerde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yetkililerinden oluşan komisyon, gelen şikayetler üzerine bölgede inceleme başlattı. Yapılardan birinin arkeolojik sit alanı içinde Kültür Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet edilerek yapıldığı, diğerinde ise kıyı kenar çizgisine tecavüz ve dolgu planına aykırılık olduğu belirlendi.


Kıyı kenar çizgisine tecavüz


Komisyon tarafından yapılan incelemede, inşaatlardan birinin arkeolojik sit alanı içinde olduğu, diğerinin de kıyı bandında dolgu alanı üzerine yapıldığı belirlendi. Komisyon raporunda, arkeolojik sit alanında yapımı süren inşaat için Gökçeada Belediyesi'nin kurumlardan izin alınmadığını ve 2863 sayılı Kültür Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet ettiğini belirtti. Kıyı bandında dolgu üzerine yapılan inşaat ile ilgili yapılan teknik incelemede ise kıyı kenar çizgisine tecavüz ve dolgu planına aykırılık olduğu belirlendi. Raporu hazırlayan komisyon, Gökçeada Belediyesi'ne gönderdiği yazıyla inşaatı durdurmasını istedi. Ayrıca belediyeye, izinsiz ve yasaya aykırı inşaat yaptığı gerekçesiyle idari yaptırım cezası uygulanacağı öğrenildi.


Öne sürülen iddiaların asılsız olduğunu öne süren Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, "Bizim Kaleköy mevkii, Gökçeada'nın turizm noktasında en önemli lokasyonlarından bir tanesidir. Halihazırda bulunan, metalden yapıldığı için küflenmiş, pas içerisinde olan, evveliyatında yapımıyla alakalı hiçbir izni olmayan yerleri kaldırdık. Yasallaştırılmış, ruhsatları kesilmiş, daha küçük bir alanda Gökçeada'nın mimarisine uygun taşla kaplanmış bir şekilde yeni çay bahçeleri yapıyoruz. Mevcut müstecirlerimizi oraya alarak, buraları temizlemek ve peyzajını yapmak üzere başladığımız bir çalışma. Gökçeada Belediyesi'nin 2004 yılında onaylanmış sit haritası var. Bizim çay bahçelerini yapmış olduğumuz bölge, her ne kadar sit alanında görünse de 2005 yılında Bayındırlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 1/1000 uygulamalı imar planları mevcuttur. Yaptığımız bu çalışmalar, yasallaştırmaya çalıştığımız, estetik ve güzellik anlamında katma değer sağlayacağına inandığımız, bütün esaslar bu dolgu planının plan hükümleri çerçevesinde ilgili mimari, elektrik, statik, mekanik projeleri çizilerek ve ruhsatları kesilmiş binalarımız" dedi.


"Elit birine verecekmiş"


Kaleköy Balıkçı Barınağı'nda 30 yıldır işletmecilik yapan İlbal Dağnık ise "Yeni yapılan çay bahçelerinin etik olmadığını düşünüyorum. Bizim şu anki var olan işletmemiz 1988'li yıllarda yapıldı. Bizim burada eski kayınpederimizden kalan çardaklarımız vardı. Çardaklarımız yıkıldı. Burası dolgu alanı yapıldı. İki tane çay bahçesi yapıldı. Bu çay bahçelerinin biri de bizim var olan çardağımızın karşılığında bize kiralandı. Fakat bizler her seferinde şunu söyledik. Var olanı güzelleştirelim, var olmayanı da çirkinleştirmeyelim. Şu andaki yapılan çay bahçelerinin zaten bir tanesi sit alanı içerisinde. Yarısı sit alanında, yarısı da limana çıkmış. Arkamda denize plaj olmasına rağmen, belediyenin lunapark tarzı çocukların oynayacağı zıpzıp alanı var. Plajımızı da kullanamıyoruz. Ben o yüzden de o tarafa geçme taraftarı değilim. Var olan mekanım benim anlaşmamda 180 metrekare iken bana orada, 60,70, 80 metrekare, neyse çok düşük bir alan veriliyor. Kapalı bir alan yapılıyor. Sayın başkan bizimle gelip konuşmadı. Fikrimizi almadı, görüşümüzü sormadı. Telefon açıp, çağırdığımız halde gelmedi. Üst katı başkasına verecekmiş. Elit birine verecekmiş" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Gökçeada, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 05:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gökçeada'da arkeolojik sit alanına kaçak inşaat yapıldı iddiası - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar 2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor 4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok Bursalı firma 45 gün kullanılabilen maske üretti THY'den bilet değişikliği duyurusu: Planlamalar en kısa zamanda açıklanacak Film karesi gibi görüntülerle sardalye sezonu başladı Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek
Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı         
23:39
Suç makinesi, dini nikahlı eşini sokak ortasında tüfekle öldürdü Suç makinesi, dini nikahlı eşini sokak ortasında tüfekle öldürdü         
23:37
Aleyna Çakır intihar mı etti yoksa cinayet kurbanı mı? İşte otopsi raporunun sonuçları Aleyna Çakır intihar mı etti yoksa cinayet kurbanı mı? İşte otopsi raporunun sonuçları         
23:16
Korona günlerinde hava güzel diye sahile akın eden vatandaşlar kalabalığa şaşırdı Korona günlerinde hava güzel diye sahile akın eden vatandaşlar kalabalığa şaşırdı         
23:08
Bakan Koca, Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlara isyan etti: Rast gelmesin Bakan Koca, Galata Köprüsü'nde balık tutan vatandaşlara isyan etti: Rast gelmesin         
23:01
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı         
22:27
Jelene Karleusa'nın Türkiye göndermeli paylaşımına yorum yağdı Jelene Karleusa'nın Türkiye göndermeli paylaşımına yorum yağdı         
22:20
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı         
21:37
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı         
21:17
Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit edildi         
21:02
Ayakkabı için itilen anne, kızından değil görüntüyü çekenden şikayetçi oldu Ayakkabı için itilen anne, kızından değil görüntüyü çekenden şikayetçi oldu         
21:00
Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini işler hale getirsin Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini işler hale getirsin         
20:41
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı         
20:38
Yolcular, maske takmalarını söyleyen vatmanı dövdüler Yolcular, maske takmalarını söyleyen vatmanı dövdüler         
20:24
Malatya depremi sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy, dikkat çeken uyarı: 7,4'e kadar deprem olabilir Malatya depremi sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy, dikkat çeken uyarı: 7,4'e kadar deprem olabilir         
20:14
Barış Çakan hakkında asılsız paylaşım yapan 36 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı Barış Çakan hakkında asılsız paylaşım yapan 36 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı         
19:42
Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı         
19:42
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu 16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu         
19:37
Satış yapmasına izin verilmeyen seyyar satıcı, bu kez de kendini yakmak istedi Satış yapmasına izin verilmeyen seyyar satıcı, bu kez de kendini yakmak istedi         
19:30
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı 3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı         
19:23
Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti         
19:18
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı         
19:18
Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı yürek dağladı Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı yürek dağladı         
18:27
Otobüste maske takmayan kadın, diğer yolculara küfredip saldırdı Otobüste maske takmayan kadın, diğer yolculara küfredip saldırdı         
18:08
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayak sonrası verdiği ifadesi ortaya çıktı         
17:52
Boşanma aşamasındaki koca, AVM'de eşiyle birlikte 3 kişiyi bıçakladı Boşanma aşamasındaki koca, AVM'de eşiyle birlikte 3 kişiyi bıçakladı         
17:43
Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek         
17:27
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor         
17:16
Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli         
17:15
Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstüne izin iki güne çıkarılıyor Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstüne izin iki güne çıkarılıyor         
17:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2020 00:06:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gökçeada'da arkeolojik sit alanına kaçak inşaat yapıldı iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]