Gökçeada'da atık su biyolojik arıtma tesisinin ihalesi 20 Nisan'da yapılacak - Son Dakika
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Gökçeada'da atık su biyolojik arıtma tesisinin ihalesi 20 Nisan'da yapılacak

07.04.2022 11:41
Gökçeada'da atık su biyolojik arıtma tesisinin ihalesi 20 Nisan'da yapılacak

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Belediye Başkanı Ünal Çetin, atık su biyolojik arıtma tesisi ihalesinin 20 Nisan'da yapılacağını bildirdi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Belediye Başkanı Ünal Çetin, atık su biyolojik arıtma tesisi ihalesinin 20 Nisan'da yapılacağını bildirdi.

Çetin, yaptığı açıklamada, Gökçeada'nın çok özel bir coğrafya olduğunu belirtti. Adaya yapılacak yatırımlar konusunda hükümetten ve Ankara'da yaptıkları temaslardan olumlu geri dönüşler aldıklarına işaret eden Çetin, bu konuda AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'dan da büyük destek gördüklerini aktardı.

Çetin, adada 46 kilometrelik sıcak asfalt çalışması gerçekleştirilerek ilçe merkezindeki ulaşımın çok rahatladığı bilgisini verdi.

Uzun yıllardır ihtiyaç duyulan bir konunun daha hayata geçmeye başladığını vurgulayan Çetin, şöyle devam etti:

"Gökçeada ilçe merkezinde derin deşarj ile kanalizasyonumuz denizle buluşuyordu. Gerçekten Kaleköy bölgesine boşalan bu kanalizasyon bu bölgede kirlilik yaratıyordu. Ciddi uğraşların ve Sayın Bülent Turan'ın ve AK Parti Milletvekilimiz Sayın Jülide İskenderoğlu'nun desteğiyle atık su arıtma tesisimizin ihalesi 20 Nisan'da yapılacak. En kısa süre içinde bu atık su biyolojik arıtma sistemi tamamlandıktan sonra o bölgede yaşanabilecek deniz kirliliğini ortadan kaldırmış olacağız. O bölgeyi çok güzel bir sahil durumuna getirmiş olacağız."

Adanın gelecek kuşaklara aktarılması için topyekun bir güç ortaya konulduğunu kaydeden Çetin, "Adamız Türkiye'nin en büyük adası. Çok önemli özellikleri var. Biz Gökçeada'yı tabiat ve doğa güzellikleriyle, ekolojisiyle, deniz faunasıyla birlikte koruduğumuz ve gelecek nesillere aktardığımız müddetçe, Gökçeada'nın her zaman dünyanın en önemli çekim merkezi haline geleceğine inanıyorum. Bu yolda ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

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Çanakkale, Gökçeada, Nisan, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gökçeada'da atık su biyolojik arıtma tesisinin ihalesi 20 Nisan'da yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gökçeada'da atık su biyolojik arıtma tesisinin ihalesi 20 Nisan'da yapılacak - Son Dakika
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