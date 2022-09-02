Gökçeada'da yaralı bulunan caretta caretta tedaviye alındı - Son Dakika
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Gökçeada'da yaralı bulunan caretta caretta tedaviye alındı

02.09.2022 10:46

Gökçeada'da başından yaralanmış bulunan deniz kaplumbağası, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çanakkale Şube Müdürlüğü ekiplerince tedaviye alındı.

Gökçeada'da başından yaralanmış bulunan deniz kaplumbağası, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çanakkale Şube Müdürlüğü ekiplerince tedaviye alındı.

Gökçeada ilçesinin Eşelek köyü sahilinde yürüyüşe çıkanlar, başından yaralı halde buldukları caretta caretta için DKMP görevlileriyle iletişime geçti.

Adaya giden ekipler, kaplumbağayı alıp rehabilitasyon merkezine getirdi.

İlk tetkikleri yapılarak tedaviye alınan caretta carettanın baş bölgesinden ağır bir darbe aldığı ve kafa tasının büyük bölümünün kırıldığı tespit edildi.

DKMP Çanakkale Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu, AA muhabirine, Türkiye'de genellikle Akdeniz kıyılarında görülen caretta carettalara Çanakkale kıyılarında da rastlanmaya başlandığını söyledi.

Eşelek köyü kumsalında son bir ayda ikinci kez başından yaralanmış caretta caretta bulunduğunu belirten Hacıalioğlu, şöyle konuştu:

"Bakım, tedavi ve rehabilitasyonuna başlandı. Beslenmesine dikkat etmeye çalışıyoruz. Kafa kemiğinde bir kırık var. Kaplumbağamızı ameliyata alacağız, kafasındaki kırılan kemiği onarmaya çalışacağız. Çanakkale'de kıyılarımız çok temiz. Kıyılarımız, kumsallarımız deniz kaplumbağalarının yaşaması, yuvalaması için çok müsait. Çanakkale kıyılarında artık deniz kaplumbağalarının yuvalanmasına da şahit oluyoruz. Caretta carettaların denizde ne zaman, nerede karşımıza çıkacağı belli olmuyor o yüzden insanlarımızdan ricamız mutlaka dikkat etmeleri."

Tekneler deniz kaplumbağaları için tehlike oluşturabiliyor

DKMP Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimi Meltem Dimişgi de yaralı ilk deniz kaplumbağasını tedavi ederek denize bıraktıklarını bildirdi.

Bu caretta carettanın yarasının daha derin olduğunu dile getiren Dimişgi şu ifadeleri kullandı:

"Caretta carettalar akciğer solunumu yaptığından hava almak için bazen yüzeye çıkıyor. O yüzden vatandaşların onlardan korkmamalarını, denizden geçimini sağlayan balıkçılarımızın caretta carettaları gördüğü zaman en çok korunması gereken canlılar olduklarını unutmamaları gerektiğini bilmelerini istiyorum. Ayrıca denizde sürat teknelerinin ve diğer teknelerin dikkat etmesini istiyoruz. Çünkü bu hayvanlar su yüzüne çıktığı için maalesef motor çarpmasına sebep oluyor ve çok derin yaralar alıyorlar. Ekolojik sisteme çok büyük katkıları olan bu canlılar, aynı zamanda denizlerimizin temizlik seviyesini göstermiş oluyor. Onları gördükçe mutluyuz ancak yaralı geldikleri zaman çok üzülüyoruz."

Meltem Dimişgi, kaplumbağa için önemli bir operasyon yapıp tekrar sağlığına kavuşması için mücadele vereceklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökçeada'da yaralı bulunan caretta caretta tedaviye alındı - Son Dakika

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