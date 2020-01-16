Gökçeada'da bazı feribot seferlerine 'fırtına' engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gökçeada'da bazı feribot seferlerine 'fırtına' engeli - Son Dakika

Gökçeada'da bazı feribot seferlerine 'fırtına' engeli

6 saat önce

KUZEY Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle yarın Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Gökçeada'da bazı feribot seferlerine 'fırtına' engeli, System.String[]

KUZEY Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle yarın Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi'nde yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada- Kabatepe arasında bazı feribot seferleri iptal edildi. Boğaz ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.


Ege Denizi, Çanakkale, Gökçeada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu'nun veto ettiği yeşil alan kararı İBB Meclis'inde kabul edildi
Cübbeli Ahmet'ten Mustafa Kemal Atatürk yorumu: Onu yıpratmak, uğraşmak, İslamiyet'in razı geldiği bir şey olamaz Tel Abyad şehidi Binbaşı Şevket Tombul'la ilgili kahreden detay: Evladını en son 8 günlükken görmüş Son Dakika: Barış Pınarı Harekat bölgesindeki bombalı saldırıda 3 asker şehit oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 04:23:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gökçeada'da bazı feribot seferlerine 'fırtına' engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]