Gökçeada'da Feribot Seferlerine 'Fırtına Engeli'
56 dakika önce
Çanakkale'de Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale
'de Gökçeada
'ya bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi. Kuzey Ege
'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı
ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava şartları sebebiyle bugün Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 15.00 ve 20.00 seferi ile Gökçeada'dan saat 13.00 ve 18.00 seferlerinin yapılamayacağını duyurdu.
Öte yandan Gökçeada-Kabatepe hattında Gökçeada'dan saat 07.00 ve 12.00, Kabatepe'den saat 09.00 ve 14.00 seferlerinin yapılacağı duyuruldu. - ÇANAKKALE
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:35 Kaynak: İHA
Son Dakika! Emeklilerin Maaş Zammı Belli Oldu
2018 Yılı Enflasyon Rakamları, 5,45 Bandında Seyreden Doların Ateşini Düşürmedi
Son Dakika! Milyonların Maaş Zammını Belirleyen Enflasyon Rakamları Açıklandı
Turgut Altınok AK Parti'den Aday Olunca, Kızı İYİ Parti'den İstifa Etti