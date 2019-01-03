Gökçeada'da Feribot Seferlerine 'Fırtına Engeli'
46 dakika önce
Gökçeada'da feribot seferlerine 'fırtına engeli'ÇANAKKALE - Çanakkale'de Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi.
Gökçeada'da feribot seferlerine 'fırtına engeli'
ÇANAKKALE - Çanakkale'de Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi.
Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava şartları sebebiyle bugün Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 15.00 ve 20.00 seferi ile Gökçeada'dan saat 13.00 ve 18.00 seferlerinin yapılamayacağını duyurdu.
Öte yandan Gökçeada-Kabatepe hattında Gökçeada'dan saat 07.00 ve 12.00, Kabatepe'den saat 09.00 ve 14.00 seferlerinin yapılacağı duyuruldu.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:43 Kaynak: İHA
Gözü Dönen Üniversiteli, Öğretim Görevlisini Kopyadan Yakalandığı İçin Öldürmüş
Son Dakika! Milyonların Maaş Zammını Belirleyen Enflasyon Rakamları Açıklandı
Son Dakika! Emeklilerin Maaş Zammı Belli Oldu