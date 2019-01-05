Son Dakika Haberleri: Gökçeada'da Feribot Seferlerine Fırtına Engeli

Gökçeada'da Feribot Seferlerine Fırtına Engeli

1 saat önce

Gökçeada'da feribot seferlerine fırtına engeliÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri etkili olan fırtına sebebiyle iptal edildi.

Gökçeada'da feribot seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri etkili olan fırtına sebebiyle iptal edildi.
Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada'ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, bugün olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Öte yandan Çanakkale Boğazı'ndaki diğer hatlardaki seferler ise normal olarak sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:29 Kaynak: İHA

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Gökçeada, Genel
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