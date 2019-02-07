Son Dakika Haberleri: Gökçeada'da Feribot Seferlerine 'Fırtına Engeli'

Gökçeada'da Feribot Seferlerine 'Fırtına Engeli'

22 dakika önce

Çanakkale'de Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi.

Gökçeada'da Feribot Seferlerine 'Fırtına Engeli', System.String[]
Çanakkale'de Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi.

Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava şartları sebebiyle bugün Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 13.00, Kabatepe'den saat 15.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiğini duyurdu. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:36 Kaynak: İHA

Kuzey Ege, Çanakkale, Gökçeada, Güncel
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