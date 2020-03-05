Gökçeada'da kalp krizi geçiren hastaya helikopterli tahliye - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gökçeada'da kalp krizi geçiren hastaya helikopterli tahliye - Son Dakika

Gökçeada'da kalp krizi geçiren hastaya helikopterli tahliye

6 saat önce

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde kalp krizi geçiren bir vatandaş Deniz Kuvvetlerine ait bir helikopterle Çanakkale'ye sevk edildi.

Gökçeada'da kalp krizi geçiren hastaya helikopterli tahliye, System.String[]

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde kalp krizi geçiren bir vatandaş Deniz Kuvvetlerine ait bir helikopterle Çanakkale'ye sevk edildi.

Gökçeada'da bir vatandaşın kalp krizi geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri hastanın Çanakkale'ye sevkine karar verdi. Alınan karar üzerine Deniz Kuvvetlerine ait bir helikopter hastayı almak üzere bölgeye intikal etti. Helikopterle adadan alınan ve Çanakkale'ye sevk edilen hastanın tedavisine kaldırıldığı hastanede başlandı.

(İHA)

Kalp Krizi, Çanakkale, Gökçeada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:35 Kaynak: İHA
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