Son Dakika › Güncel › Gökçeada'da kalp krizi geçiren hastaya helikopterli tahliye - Son Dakika
Gökçeada'da kalp krizi geçiren hastaya helikopterli tahliye
6 saat önce
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde kalp krizi geçiren bir vatandaş Deniz Kuvvetlerine ait bir helikopterle Çanakkale'ye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:35 Kaynak: İHA
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde kalp krizi geçiren bir vatandaş Deniz Kuvvetlerine ait bir helikopterle Çanakkale'ye sevk edildi.
Gökçeada'da bir vatandaşın kalp krizi geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri hastanın Çanakkale'ye sevkine karar verdi. Alınan karar üzerine Deniz Kuvvetlerine ait bir helikopter hastayı almak üzere bölgeye intikal etti. Helikopterle adadan alınan ve Çanakkale'ye sevk edilen hastanın tedavisine kaldırıldığı hastanede başlandı.
(İHA)
Son Dakika Kalp krizi geçiren oyuncu Levent Can, yoğun bakıma kaldırıldı İran Sağlık Bakanı'ndan koronavirüsün yayılmasına karşı "Kağıt para kullanmayın" çağrısı Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi Suudi Arabistan'ın koronavirüsten dolayı umreyi yasaklamasından sonra Kabe boş kaldı