Son Dakika Haberleri: Gökçeada'da Kalp Krizi Geçiren Vatandaş Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı

Gökçeada'da Kalp Krizi Geçiren Vatandaş Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı

1 saat önce

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde kalp krizi geçiren bir vatandaş helikopterle hastaneye taşındı.

Gökçeada'da Kalp Krizi Geçiren Vatandaş Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı, System.String[]
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde kalp krizi geçiren bir vatandaş helikopterle hastaneye taşındı.

Çanakkale Valiliği tarafından kalp krizi geçirdiği bildirilen 20 yaşındaki Emre Kahveci'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait SH-70 tipi helikopter ile Gökçeada'dan Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne tahliyesi sağlandı. Kahveci'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:36 Kaynak: İHA

Çanakkale, Gökçeada, Kalp Krizi, 3. Sayfa
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