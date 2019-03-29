Gökçeada'da Kalp Krizi Geçiren Vatandaş Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı
1 saat önce
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde kalp krizi geçiren bir vatandaş helikopterle hastaneye taşındı.
Çanakkale
'nin Gökçeada
ilçesinde kalp krizi geçiren bir vatandaş helikopterle hastaneye taşındı. Çanakkale Valiliği
tarafından kalp krizi geçirdiği bildirilen 20 yaşındaki Emre Kahveci'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait SH-70 tipi helikopter ile Gökçeada'dan Mehmet Akif Ersoy
Çanakkale Devlet Hastanesi
'ne tahliyesi sağlandı. Kahveci'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:36 Kaynak: İHA
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