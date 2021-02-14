Gökçeada'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde dün gece başlayan kar yağışıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genelindeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Meteorolojinin yaptığı yağış uyarılarının öncesinde belediye olarak gerekli hazırlık ve tedbirleri tamamladıklarını belirten Çetin, bu sayede özellikle ilçe merkezinde sıkıntılı bir durum yaşanmadığını anlattı.

Belediye ekiplerinin aralıksız mesai ile görevlerine devam ettiğini kaydeden Ünal Çetin, şunları söyledi:

"Adamızda etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın olumsuz yönde etkilenmemesi için ekiplerimiz çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Kar küreme ve temizleme çalışmaları ile personelimiz görevlerini sürdürmekte. Vatandaşlarımızın ve sokak hayvanlarımızın olumsuz yönde etkilenmemesi için ekiplerimiz tüm gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Sokak hayvanlarımızın bulunduğu tüm bölgelere de mama dağıtımları gerçekleştirildi. Bunun dışında acil durumlarda vatandaşlarımız belediyemize telefon aracılığıyla 24 saat boyunca ulaşabilirler. Ben ve ekibim her zaman yanınızdayız."