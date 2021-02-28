Son dakika haber: Gökçeada'da kayıp İlçe Jandarma Komutanı Bulut, ölü olarak bulundu (2)

KAYIP KOMUTAN TOYKUYU'YU ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde Laz Koyu açıklarında 5 metrelik fiber teknenin alabora olması sonucu kaybolan Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları, havadan, karadan ve denizden devam ediyor. Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un, 22 metre derinlikteki cansız bedenini tespit eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Mayın Avlama Gemisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı gemileri denizden, Sahil Güvenlik Helikopteri de arama çalışmalarına, havadan katılıyor. Yeri tespit edilen fiber tekne ise sudan çıkarılmayı bekliyor.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Vural BOZOK/GÖKÇEADA, (Çanakkale),