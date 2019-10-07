Son Dakika Haberleri: Gökçeada'da korkutan yangın söndürüldü
Son Dakika 3. Sayfa Gökçeada'da korkutan yangın söndürüldü

Gökçeada'da korkutan yangın söndürüldü

25 dakika önce

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik bir çalışma ile söndürüldü.

Gökçeada'da korkutan yangın söndürüldü, System.String[]

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik bir çalışma ile söndürüldü.


Gökçeada'nın Marmaros mevkiinde saat 16.35'te çıkan yangına itfaiye ekipleri ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 dakika içinde ilk müdahale yapıldı. Yangın söndürme çalışmalarına 1 helikopter de katıldı. Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında 30 hektar otluk alan yandı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Gökçeada, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 07:24 Kaynak: İHA
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