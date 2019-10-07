Gökçeada'da korkutan yangın söndürüldü
1 saat önce
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik bir çalışma ile söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 07:50 Kaynak: İHA
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik bir çalışma ile söndürüldü.
Gökçeada'nın Marmaros mevkiinde saat 16.35'te çıkan yangına itfaiye ekipleri ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 dakika içinde ilk müdahale yapıldı. Yangın söndürme çalışmalarına 1 helikopter de katıldı. Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında 30 hektar otluk alan yandı.
(İHA)
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