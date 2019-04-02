Gökçeada'da Küçük Kız Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı
1 saat önce
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, merdivenden düşen 1 yaşındaki Miray Altundal, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Çanakkale
'nin Gökçeada
ilçesinde, merdivenden düşen 1 yaşındaki Miray Altundal, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
'na ait helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Gökçeada'da merdivenden düşen 1 yaşındaki Miray Altundal Gökçeada Devlet Hastanesi
'ne götürüldü. Buradaki tedavisinin ardından Miray, 'genel vücut travması ve sağ köprücük kemiğinde kırık' teşhisiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 'SH-70' tipi helikopteriyle il merkezine getirilerek Mehmet Akif Ersoy
Çanakkale Devlet Hastanesi
'nde tedavi altına alındı. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:52 Kaynak: İHA
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