Gökçeada'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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Gökçeada'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

15.07.2023 23:45

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, Marmaros mevkisindeki ormanda saat 16.10 sıralarında başladı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 yangın söndürme helikopteri, 4 uçak, 7 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı ve dozer ile çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki ormanlık alanda gündüz çıkan yangın geniş bir alana yayıldı. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale sürerken, alevler hala kontrol altına alınamadı.

ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI

Gökçeada ilçesine bağlı Dereköy Marmaros mevkiinde saat 16.15 sıralarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

HEM HAVADAN HEM DE KARADAN MÜDAHALE

Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 8 dakika içinde müdahale etti. Yangına havadan 5 helikopter, 4 su atar uçak, karadan ise 7 arazöz, 1 dozer, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile müdahale edildi. Gökçeada Belediyesi'ne ait ekipler de yangın bölgesine yönlendirildi.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINAMADI

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangın saatlerdir kontrol altına alınamadı.

Kaynak: DHA
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Çanakkale, Gökçeada, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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