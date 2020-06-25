Gökçeada'da 'özgür koyunlar' kırkılıp, boyandı - Son Dakika

Gökçeada'da 'özgür koyunlar' kırkılıp, boyandı

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesindeki meralarda yılın 365 günü serbestçe dolaşıp, adaya has bitkileri yiyerek doğadan beslendiği için 'özgür koyun' olarak adlandırılan İmroz koyunları, yılda bir kez konuldukları ağılda kırkılıp, küpeleri takıldı.

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesindeki meralarda yılın 365 günü serbestçe dolaşıp, adaya has bitkileri yiyerek doğadan beslendiği için 'özgür koyun' olarak adlandırılan İmroz koyunları, yılda bir kez konuldukları ağılda kırkılıp, küpeleri takıldı. Satılacak kuzular ve damızlıklar ayrılırken, bir yıl boyunca yine ada meralarında serbestçe dolaşacak olan koyunlar, sahipleri tarafından başkalarına ait hayvanlardan ayırt edilmek için boyandı.

Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı
Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı
Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak
Gökçeada ilçesinde yıl boyunca meralarda serbest dolaşan ve organik olarak beslenen İmroz koyunu, 'özgür koyun' olarak biliniyor. Daha önceki adı 'İmroz' olan Gökçeada'nın sert ve engebeli coğrafi yapısına uyumlu İmroz koyunu, küçük yapısı, kıl tüylü, ince dudaklı ve topa kuyruk olması özelliğiyle ön plana çıkıyor. Koyunlar yıl boyunca adanın değişik yerlerinde, farklı sürü büyüklüklerinde, kendi belirledikleri doğal barınma alanlarında kalıp, sadece ada meralarında besleniyor. Adada serbest olarak dolaşan ve tamamen doğa ile iç içe yaşayan İmroz koyunu, yılın belirli dönemlerinde yetiştiriciler tarafından bir araya toplanıyor. Madra zamanı adı verilen bu dönemde küpeleme, boyama, kırpma, damızlık ayırma gibi işlemler yapılıyor.

Baba mesleği olan hayvancılığı Gökçeada'da ailece sürdürdüklerini belirten İsmail Çetinsoy da madra zamanı geldiği için sürüsünü ağılda topladı. Ancak doğada yıl boyu özgür dolaşmaya alışkın İmroz koyunlarını ağıla toplamak hiç de kolay olmadı. Çetinsoy, adada hayvancılık yapan arkadaşlarıyla birlikte merada başıboş gezen 300'e yakın koyun, kuzu ve keçisini ağıla toplamak için büyük çaba sarf etti. Meraya dağılan 15 kişi, özgür koyunların etrafını sardı. Hayvanlara seslenip, el çırparak yön vermek isteseler de koyun ve kuzular ağıla gitmemek için uzun süre direndi. 15 kişinin koyun ve kuzuları koşturma anlarında ise oraya ilginç görüntüler çıktı. Koyun ve kuzular, peşlerinden koşturduğu kişileri terletti. Ancak sonunda koyunlar ağıla sokuldu. Bir koyun ve kuzu ise kucakta taşınarak ağıla götürüldü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimi, hayvan sahipleri tarafından kırkılan koyunların kulaklarına küpe taktı. Sürü sahibi İsmail Çetinsoy, satacağı kuzuları ayırdı, kırkılan koyunlarının sırtını kiremit renginde boyayıp, meraya saldı. Tüm işlemler için 3 saat ağılda kapalı kalan koyunların salınma anları da ilginç oldu. Özgür dolaşmaya alışkın koyunlar, ağıldan koşarak çıkıp meraya dağıldı.

'GÖKÇEADA KOYUNUNUN ÖZELLİĞİ ORGANİK OLMASI'

Gökçeada'da küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan İsmail Çetinsoy, "Yaz sezonu geldiği zaman koyun ve kuzularımızın kırkımını, boyasını, nişanını yapıyoruz. Satılacak kuzumuz ile damızlık kuzumuzu ayırıyoruz. Veteriner hekim tarafından her yıl bu aylarda küpeleri yapılıyor. Yaklaşık 300 baş keçi ve koyunumuz var. Ailecek bu işi yapıyoruz. Babam rahmetli olduktan sonra baba mesleği olan bu hayvancılık işini devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu iş ile geçimimizi sağlıyoruz. Adada yapmış olduğumuz hayvancılıktan memnunuz. Yapağından, kuzusundan, sütünden olmak üzere her şeyinden faydalanıyoruz. Gökçeada koyunun özelliği organik olmasıdır. Yılın 12 ayı dağda başıboş gezer. Doğal şartlarda yavrusunu doğurarak büyütme özelliğine sahiptir. Hayvanlara hiçbir şekilde iğne, hap vermiyoruz. Doğal ortamda dağda bulduğu kekik ve yabani otlarla beslenerek büyüyor. Yaklaşık 25 kilo ağırlığında geliyor. Damızlık olanları ayırıyoruz. Koyunlarımız organik ve doğal ortamda beslendiği ve büyüdüğü için Türkiye'nin her bölgesinden talep görüyor. Türkiye'nin her yerinden gelen tüccarlar keçimizi, oğlağımızı, koyunumuzu alıyor. Randevu ile gelen tüccarlar bile oluyor. Adamızın hayvanları Türkiye'nin her yerinden tercih edilmekteö dedi.

SERBEST DOLAŞAN KOYUNLAR KARIŞMASIN DİYE BOYANIYOR

Küçükbaş hayvanların kırkma, küpeleme ve boyama işlemlerinin ardından doğal ortamı olan meralara saldıklarını belirten İsmail Çetinsoy, "Kırkma ve küpeleme işlemi sonrası hayvanlarımızı boyamamızın sebebi ise komşularımızın hayvanları ile karışmaması. Zaten uzaktan baktığımız zaman hangi hayvanın boyasından kime ait olduğunu belirliyoruz. Sarı renk, mavi renk süren var. Kimisi hayvanın arkasına, kimi ensesine, kimisi de sırtına boya sürüyor. Farklı renklerde boyayıp, tekrar doğaya meraya salıyoruz. Seneye inşallah nasip olursa bu zaman da toplayıp, kırkma, boyama işlemlerini yapacağız" diye konuştu.


Gökçeada, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:38 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gökçeada'da 'özgür koyunlar' kırkılıp, boyandı - Son Dakika

Son Dakika

15:54 Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı 15:43 Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 14:49 Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret 14:43 200 milyonla kayıplara karışan 3 kuyumcudan biri teslim oldu 14:35 Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 13:20 Son dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi 12:27 Koronavirüse yakalanan Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, yaşadıklarını anlattı 11:43 Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız 11:01 Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayıp bol bol tuzlu çekirdek yiyenleri uzmanlar ölümcül hastalık riskine karşı uyardı 10:40 Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı 09:58 Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden düşürüldü 09:38 Fransız basınından Türkiye'yle restleşen Macron'u kızdıracak övgü: Erdoğan, dürüst oyun oynayan tek kişi
Park halindeki minibüsün aynasını parçalayan vatandaş kameraya yakalandı
15:55
Sırbistan'da ilk kez başörtülü bir kadın milletvekili seçildi
15:54
Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı
15:49
Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı
15:39
Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nedir ve nasıl alınır? İşte detaylar...
15:28
Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak
15:28
Yüzlerce uyarı kar etmiyor! Gaziantep'te 'Geçmiş olsun' ziyareti yapan 49 kişi karantinada
15:17
Ronaldo'nun sevgilisi milyonluk yattan foto paylaştı, herkes çorabına takıldı
15:05
Sağlık Bakanlığı, yalancı güven hissi verdiği için iş yerlerinde eldiven kullanılmasını tavsiye etmiyor
15:02
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
14:55
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 16:21:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gökçeada'da 'özgür koyunlar' kırkılıp, boyandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]