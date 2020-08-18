Türkiye'nin tescillenmiş 3 arı ırkından biri olan Gökçeada arısının ıslahı için başlatılan proje kapsamında, Gökçeada'daki üreticilerden toplanan arılarla 200 koloni oluşturuldu.
Türkiye'nin tescillenmiş 3 arı ırkından biri olan Gökçeada arısının ıslahı için başlatılan proje kapsamında, Gökçeada'daki üreticilerden toplanan arılarla 200 koloni oluşturuldu. Hedef üstün vasıflı kraliçe arı üretilmesi.
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18.08.2020 11:59:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gökçeada'da "üstün vasıflı" kraliçe arı üretiliyor - Son Dakika