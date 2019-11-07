Son Dakika Haberleri: Gökçeada'da uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı
Son Dakika Güncel Gökçeada'da uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı

Gökçeada'da uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gökçeada'da uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, F.E. adlı şüphlinin, Gökçeada ilçesinde  kiraladığı araçta uyuşturucu taşıdığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kamera kayıtlarını inceleyen jandarma, aracın Kaleköy ve Yenibademli Köyleri civarında dolaştığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla durdurulan araçta 5 poşette 1'er gram toz esrar, 1 poşette 19 gram toz esrar ele geçirdi. F.E.'nin evinde yapılan aramada da 1 hassas terazi, 1 kova, 9 milimmetre çapında fişek, 4 poşet içerisinde 480 gram toz esrar bulundu. F.E. ile evde bulunan M.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmada sorguları devam ediyor.


Jandarma, Gökçeada, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine operasyon! Dolaptan 3 milyon lira çıktı
Dolandırıcı doktorun muayenehanesinde FETÖ elebaşı Gülen'in kitabı bulundu Fatih'te 4 kardeşin ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı: Cesetlerden üçü sırtüstü, biri yüzüstü yatar vaziyette bulundu Erdoğan'ın Macaristan ziyaretinden dikkat çeken fotoğraflar! Tuna Nehri'ni incelediler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 16:45:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gökçeada'da uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]