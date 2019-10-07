- Gökçeada'daki korkutan yangın söndürüldü

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde saat 16: 35'de henüz sebebi belirlenemeyen bir yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 2 saatlik bir çalışma ile söndürüldü.

Gökçeada'nın Marmaros mevkiinde saat 16: 35'te çıkan yangına itfaiye ekipleri ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 dakika içinde ilk müdahale yapıldı. Yangın söndürme çalışmalarına 1 helikopter de katıldı. Saat 18: 00 sıralarında kontrol altına alınan yangın, 30 hektar otluk alanda etkili oldu ve 18: 30'da tamamen söndürüldü.