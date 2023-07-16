Gökçeada'daki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Gökçeada'daki orman yangını kontrol altına alındı

16.07.2023 09:46

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 16 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında toplam 110 hektarlık alan zarar gördü.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Dereköy'de dün ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 16 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında 15 hektar orman, 35 hektar mera ve 60 hektar açık alan olmak üzere toplam 110 hektar alan yanarak zarar gördü.

Gökçeada'daki orman yangını 16 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı

4 UÇAK VE 9 HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLDİ

Gökçeada ilçesi Dereköy Marmaros mevkiinde dün saat 16.12 sıralarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 8 dakika içinde olay yerine gelen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. 7 gündüz, 2 gece görüşlü helikopter olmak üzere 9 helikopter, 4 uçak, 19 arazöz, 2 dozer, 4 su ikmal aracı, 1 müdahale aracı, 2 treyler, 18'i teknik personel olmak üzere 98 personel ile yangına müdahale edildi.

Gökçeada'daki orman yangını 16 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı

YANGIN GECE BOYU DEVAM ETTİ

Çevre bölgelerden de takviye gönderilen arazözler ve orman işçileri, adaya Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından feribotla ulaştırıldı. Havadan ve karadan yoğun müdahale sonucu ormanlık alandaki yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, bozuk arazideki otluk alanda yangın gece boyu devam etti. Ekiplerin gece boyu karadan müdahalesinin yanı sıra, gece görüşlü 2 helikopterle yangına müdahale sürdü.

Gökçeada'daki orman yangını 16 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı

110 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Sabahın ilk ışıklarıyla beraber diğer helikopterler de yangına müdahaleye devam etti. Yaklaşık 16 saat süren çalışmaların ardından saat 08.30 sıralarında yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangında 15 hektar orman, 35 hektar mera ve 60 hektar açık alan olmak üzere toplam 110 hektar alan yanarak zarar gördü.

Gökçeada'daki orman yangını 16 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Paravan Hesap: Kesin Satılmış araziler. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Gökçeada'da Çıkan Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahaleler Devam Ediyor Gökçeada'da Çıkan Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahaleler Devam Ediyor

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