Son Dakika Haberleri: Gökçeada'dan Çanakkale'ye Askeri Helikopterle Hasta Sevki

Gökçeada'dan Çanakkale'ye Askeri Helikopterle Hasta Sevki

50 dakika önce

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde kalp krizi geçiren genç, askeri helikopterle il merkezine getirildi.

Gökçeada'dan Çanakkale'ye Askeri Helikopterle Hasta Sevki, System.String[]
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde kalp krizi geçiren genç, askeri helikopterle il merkezine getirildi.

Gökçeada'da ikamet eden 20 yaşındaki Emre Kahveci, kalp krizi geçirdi.

Çanakkale Valiliği yetkililerince durumun bildirilmesi üzerine, bu kişinin il merkezine nakline karar verildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca görevlendirilen ekip tarafından "SH-70" tipi helikoptere alınarak Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne getirilen gencin tedavisi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:19 Kaynak: AA

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