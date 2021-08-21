Gökçeada feribot hattında yoğunluk nedeniyle yarın için 8 ek sefer konuldu - Son Dakika

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş, yarın Kabatepe- Gökçeada güzergahı için 8 feribot seferi ilave etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra Kabatepe'den Gökçeada'ya 08.00, 12.00, 16.00 ve 20.00 saatlerinde, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise 10.00, 14.00, 18.00 ve 22.00 saatlerinde ek seferler düzenlenecek.

Açıklamada, Kabatepe-Gökçeada güzergahı için toplamda 8 feribot seferi ilave edildiği, güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinden ulaşılabildiği belirtildi.