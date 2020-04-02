Gökçeada feribot seferleri 3 güne düşürüldü - Son Dakika

Gökçeada feribot seferleri 3 güne düşürüldü
6 saat önce
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine gerçekleştirilen feribot seferleri korona virüs tedbirleri kapsamında haftada 3 güne düşürüldü.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine gerçekleştirilen feribot seferleri korona virüs tedbirleri kapsamında haftada 3 güne düşürüldü.
Konuya ilişkin Gökçeada İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar şöyle; " 02/04/2020 tarihli 26 sayılı Gökçeada İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile Gökçeada feribot seferleri Pazartesi, Çarşamba ve Cuma olmak üzere 3 gün yapılacak olup diğer günler yapılmayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:45 Kaynak: İHA
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