Gökçeada feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

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Gökçeada feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi
33 dakika önce
Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili fırtına nedeniyle yarın Gökçeada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin tümü iptal edildi.
Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili fırtına nedeniyle yarın Gökçeada'ya yapılması planlanan feribot seferlerinin tümü iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşıyan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan fırtına dolayısıyla Gökçeada-Kabatepe ve Kabatepe-Gökçeada feribot seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Planlanan diğer seferlerde aksama bulunmuyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 06:52 Kaynak: AA
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