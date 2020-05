Gökçeada feribot seferleri, haftanın her günü yapılacak - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine yapılan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında haftada 5 güne düşürülen feribot seferlerinin her gün düzenlenmesine karar verildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca daha önce alınan kararla Kabatepe ile Gökçeada arasında haftanın her günü yapılan feribot seferleri 5 güne düşürüldü. Seferler, kurulun aldığı ikinci kararla bugünden itibaren yeniden her gün yapılacak.Seferler, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 17.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 10.00 ve 20.00'de gerçekleştirilecek. Bu seferlere bağlı olarak yapılan, Eceabat'tan Çanakkale'ye 09.00 ve 19.00 ile Çanakkale'den Eceabat'a 18.00 ve 20.00 seferleri de haftanın her günü gerçekleştirilecek.