Son Dakika Haberleri: Gökçeada feribot seferleri iptal edildi
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Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine, bugün yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri, lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Gökçeada feribot seferleri iptal edildi, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine, bugün yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri, lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Kuzey Ege'deki lodos fırtınası nedeniyle, Gestaş firması Gökçeada-Kabatepe arasında bugün yapılması planlanan tüm tarifeli seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Gökçeada'dan saat 07.00'de yapılması planlanan sefer ile Kabatepe'den saat 09.00'da gerçekleştirilecek olan tarifeli seferler yapılmadı. Gün içinde Gökçeada'dan saat 13.00 ve 18.00'deki, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 20.00'deki feribot seferleri de yapılmayacak.

Geyikli- Bozcaada ve Çanakkale Boğaz hattındaki diğer feribot seferleri ise devam ediyor.


Ege Denizi, Kuzey Ege, Çanakkale, Gökçeada, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:29 Kaynak: DHA
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