Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine, bugün yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri, lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Kuzey Ege'deki lodos fırtınası nedeniyle, Gestaş firması Gökçeada-Kabatepe arasında bugün yapılması planlanan tüm tarifeli seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Gökçeada'dan saat 07.00'de yapılması planlanan sefer ile Kabatepe'den saat 09.00'da gerçekleştirilecek olan tarifeli seferler yapılmadı. Gün içinde Gökçeada'dan saat 13.00 ve 18.00'deki, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 20.00'deki feribot seferleri de yapılmayacak.