Gökçeada seferleri iptal edildi - Son Dakika

Gökçeada seferleri iptal edildi

18.11.2020 15:42

Gökçeada seferleri iptal edildi Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Gökçeada seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "19.11.2020 Perşembe günü Kabatepe- Gökçeada hattında, yapılması planlanan tüm seferler olumsuz hava şartları nedeniyle karşılıklı olarak iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Gökçeada seferleri iptal edildi
Gökçeada seferleri iptal edildi
Gökçeada seferleri iptal edildi
Gökçeada seferleri iptal edildi
Gökçeada seferleri iptal edildi
Gökçeada seferleri iptal edildi
Gökçeada seferleri iptal edildi
Gökçeada seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı, Kuzey Ege, Çanakkale, Gökçeada, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gökçeada seferleri iptal edildi - Son Dakika


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