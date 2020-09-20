Gökçeada feribot seferlerinde yeni düzenleme - Son Dakika

Gökçeada feribot seferlerinde yeni düzenleme
Çanakkale ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından Kabatepe-Gökçeada arabalı vapur sefer saatlerinde değişikliğe gidildi.
Çanakkale ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından Kabatepe- Gökçeada arabalı vapur sefer saatlerinde değişikliğe gidildi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kabatepe ile Gökçeada arasında her gün karşılıklı altışar sefer gerçekleştirilecek.
Seferler yarından itibaren Kabatepe ve Gökçeada'dan 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ve 21.00 saatlerinde yapılacak.
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