Gökçeada feribot seferlerinde yeni iptaller - Son Dakika
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Gökçeada feribot seferlerinde yeni iptaller

6 saat önce

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada feribot seferlerinden ikisi daha iptal edildi.

Gökçeada feribot seferlerinde yeni iptaller, System.String[]

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada feribot seferlerinden ikisi daha iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında hizmet veren GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, saat 18.00'deki Gökçeada-Kabatepe ve 20.00'deki Kabatepe-Gökçeada seferlerinin de gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Açıklamada, Bozcaada- Geyikli seferinin ise saat 18.00'den 17.00'ye, Geyikli-Bozcaada seferinin de 19.00'dan 18.00'e alındığı bildirildi.

Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında bugün daha önceki ikişer sefer, fırtına dolayısıyla iptal edilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:12 Kaynak: AA
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