Gökçeada feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
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Gökçeada feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi

18.05.2022 15:41
Gökçeada feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi

Çanakkale'de, Kabatepe ile Gökçeada arasındaki feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle yapılamayacak.

Çanakkale'de, Kabatepe ile Gökçeada arasındaki feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede beklenen fırtına nedeniyle bugünkü Kabatepe-Gökçeada seferlerinin bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

Kabatepe'den Gökçeada'ya 17.00 ve 21.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise 19.00 ve 22.30 seferlerinin iptal edildiği belirtilen açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği bildirildi.

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Kaynak: AA

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökçeada feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi - Son Dakika


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