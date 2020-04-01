Gökçeada feribot seferlerinden ikisi fırtına nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

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Gökçeada feribot seferlerinden ikisi fırtına nedeniyle iptal edildi
6 saat önce
Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili fırtına dolayısıyla yarın Gökçeada feribot seferlerinden bazıları iptal edildi.
Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili fırtına dolayısıyla yarın Gökçeada feribot seferlerinden bazıları iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşıyan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 10.00'da gerçekleştirilmesi gereken iki sefer programdan çıkarıldı.
Diğer seferlerde aksama yaşanmadığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 09:22 Kaynak: AA
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