Son Dakika Haberleri: Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
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Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

7 saat önce

Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın planlanan feribot seferleri yapılmayacak.

Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli, System.String[]

Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın planlanan feribot seferleri yapılmayacak.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ile Gökçeada-Kabatepe arasındaki karşılıklı tüm seferler geçici olarak iptal edildi.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal olarak gerçekleştirileceği kaydedildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:16 Kaynak: AA
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