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Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

6 saat önce

Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın planlanan 5 feribot seferi düzenlenemeyecek.

Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli, System.String[]

Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe- Gökçeada hattında yarın planlanan 5 feribot seferi düzenlenemeyecek.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Kabatepe-Gökçeada arasındaki 09.00, 15.00 ve 20.00 ile Gökçeada-Kabatepe arasındaki 13.00 ve 18.00 saatlerindeki seferler geçici olarak iptal edildi.

Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya da saat 17.00'de sefer yapılacak, diğer güzergahlarda ise ulaşım normal olarak gerçekleştirilecek.

Çanakkale Boğazı, Ege Denizi, Gökçeada, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:00 Kaynak: AA
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