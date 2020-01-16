Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli - Son Dakika

Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
6 saat önce
Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın planlanan 2 feribot seferi yapılamayacak.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:38 Kaynak: AA
Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Kabatepe- Gökçeada hattında yarın planlanan 2 feribot seferi yapılamayacak.
Marmara'nın bir bölümü ile Ege'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe ile Gökçeada arasındaki arabalı vapur seferlerinde aksamalar yaşanıyor.
Yarın Gökçeada ile Kabatepe arasında 07.00 ile Kabatepe ile Gökçeada arasında 09.00 saatlerindeki seferler iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, diğer trafik hatlarındaki ulaşımın normal seyrettiğini bildirdi.
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