Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli - Son Dakika

Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
6 saat önce
Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle yarın planlanan bazı seferler yapılamayacak.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:16 Kaynak: AA
Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle yarın planlanan bazı seferler yapılamayacak.
Çanakkale Boğazı'nda deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın 07.00 Gökçeada-Kabatepe ve 09.00 Kabatepe-Gökçeada seferlerinin, hava muhalefetinden dolayı iptal edildiği bildirildi.
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