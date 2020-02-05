Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli - Son Dakika

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle yarın planlanan bazı seferler yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı'nda deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın 07.00 Gökçeada-Kabatepe ve 09.00 Kabatepe-Gökçeada seferlerinin, hava muhalefetinden dolayı iptal edildiği bildirildi.