Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli - Son Dakika

Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

6 saat önce

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle bugün planlanan bazı seferler yapılamayacak.

Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli, System.String[]

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle bugün planlanan bazı seferler yapılamayacak.


Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, bugün Kabatepe- Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 13: 00, Kabatepe'den saat 15: 00 seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Çanakkale Boğazı, Ege Denizi, Gökçeada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:54 Kaynak: AA
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