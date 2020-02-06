Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli - Son Dakika

Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
6 saat önce
Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle bugün planlanan bazı seferler yapılamayacak.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:54 Kaynak: AA
Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle bugün planlanan bazı seferler yapılamayacak.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, bugün Kabatepe- Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 13: 00, Kabatepe'den saat 15: 00 seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
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